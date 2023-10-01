المتهمون بسرقة سيارة ملاكي في المنيا: استدرجنا المجني عليه من مدينة العبور

كتب إيهاب المهندس

اعترف المتهمون بسرقة سيارة من مالكها بمركز شرطة المنيا بعد تهديده بسلاح أبيض، أنهم استدرجوا المجني عليه من منطقة العبور بالقليوبية بحجة توصيلهم لمحافظة أسيوط، مستخدمين أحد التطبيقات.

وأضاف المتهمون: أنهم أقنعوا المجني عليه أنهم يسافرون لتأدية واجب وبعد أقناعه بالموافقة على توصيلهم انتهزوا وجود مكان خالى من المارة ثم قاموا بتهديده بسلاح أبيض، واثناء هروبهم بالسيارة تعلق المجني عليه بها ولكنهم تمكنوا من الهرب.

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكي بالإكراه بالمنيا، من (حاصل علي بكالوريوس- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) بقيام مجهولين باستقلال السيارة قيادته لتوصيلهما من مدينة العبور بالقليوبية لدائرة مركز شرطة أسيوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى المنيا وأسيوط).