اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر قرية الجعافرة بإطسا في الفيوم

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:23 م
العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر قرية الجعافرة بإطسا في الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، على جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بالعثور على جثة طفل حديث الولادة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة لطفلة أنتى رضيعة فى الايام الاولى من عمرها وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 
 
 

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