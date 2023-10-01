الصحة: نوفر رعاية صحية متكاملة للأم والجنين خلال فترة الحمل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة الأم والجنين توفر رعاية صحية كاملة طوال فترة الحمل وذلك من خلال زيارة أقرب وحدة صحية.

وكان الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان قال : بلغ معدل الإنجاب الكلي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (15-49 سنة) (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021، مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014.

وتابع: بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة (66.4%) عام 2021 مقابل (58.5%) عام 2014 كما بلغت نسبة السيدات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة إلى (13.8%) عام 2021.

وأوضح :أظهرت بيانات تعداد 2017 أن معدل الأمية بلغ 25.8% من إجمالي عدد السكان البالغ اعمارهم 10 سنوات فأكثر ويفوق معدل الأمية بين الإناث عنه بين الذكور بحوالي 10 نقاط مئوية (30.8% مقابل 21.1% على التوالي).