اليوم السابع
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الصحة: غالبية الذبحات الصدرية المستقرة تعالج دوائيًا دون قسطرة أو عمليات

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:57 ص
الصحة: غالبية الذبحات الصدرية المستقرة تعالج دوائيًا دون قسطرة أو عمليات غالبية الذبحات الصدرية المستقرة تعالج دوائيًا دون قسطرة أو عمليات
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الذبحة الصدرية عبارة عن ضيق في الشريان التاجي ولها العديد من الأعراض التى تشمل: ألم في الصدر أو طبقة أو كتمة يشعر بها المريض عندما يبذل مجهودا.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم التخلص من الأزمة عندما يخلد المصاب بالزبحة الصدرية للراحة أو عند استخدام قرص تحت اللسان، وتابعت: غالبية الذبحات الصدرية المستقرة تعالج دوائيًا دون قسطرة أو عمليات.
 

تشمل أهم طرق الوقاية من الذبحة الصدرية ما يلى:

-الحفاظ على نمط حياة صحي وإجراء فحوصات متكررة للقلب ومعرفة علامات وأعراض أمراض القلب .

-تناول نظام غذائى صحى للقلب. يمكن لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​، الغني بالفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة والدهون الصحية ، أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ("الضار") ويقلل معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

-فحوصات منتظمة للقلب تشمل مراقبة صحة القلب إجراء فحوصات لضغط الدم والكوليسترول ووزن الجسم وجلوكوز الدم والتدخين والنشاط البدني والنظام الغذائي. ستحتاج بشكل خاص إلى الخضوع للفحص إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب.

- توصي جمعية القلب الأمريكية بالحصول على ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية  متوسطة الشدة أسبوعيًا ، أو 75 دقيقة من النشاط الهوائي عالي الكثافة في الأسبوع.

 الإقلاع عن التدخين-

غالبية الذبحات الصدرية المستقرة تعالج دوائيًا دون قسطرة أو عمليات
غالبية الذبحات الصدرية المستقرة تعالج دوائيًا دون قسطرة أو عمليات

 


الصحة

الذبحة الصدرية

اعراض الذبحة الصدرية



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