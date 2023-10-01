الصحة: غالبية الذبحات الصدرية المستقرة تعالج دوائيًا دون قسطرة أو عمليات

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الذبحة الصدرية عبارة عن ضيق في الشريان التاجي ولها العديد من الأعراض التى تشمل: ألم في الصدر أو طبقة أو كتمة يشعر بها المريض عندما يبذل مجهودا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم التخلص من الأزمة عندما يخلد المصاب بالزبحة الصدرية للراحة أو عند استخدام قرص تحت اللسان، وتابعت: غالبية الذبحات الصدرية المستقرة تعالج دوائيًا دون قسطرة أو عمليات.