السجن 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة حيازة مخدر الأيس فى عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة والإتجار فى المخدرات.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة عابدين ،بقيام مسجل خطر بالإتجار فى مخدر الاستروكس ،تم تكثيف التحريات وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الاتهام وأن المتهم فى طريقه لتوزيع المواد المخدرة على عملائه فى المقاهى، تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 كيسا صغير الحجم بداخلها كمية من مخدر الاستروكس ،تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة المخدرات.

حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.