السجن المشدد 3 سنوات لتجار الكيف فى مدينة نصر

كتب ــ أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين طاهر وأمانة سر محمد طه.

النيابة أسندت للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهمين وبإيقافهما وبتفتيشهما عثر معهما على 20 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين"، وهاتفين محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، ًالهراتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.