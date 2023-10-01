الرئيس السيسي: موشيه دايان قال مصر لن تقوم بعد ضربة 1967 إلا بعد 50 سنة.. وأنا كنت زعلان على بلدي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية " ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، إن وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر موشيه دايان، قال في عام 1967 إن الضربة التي تلقتها مصر لن يقوم منها الجيش المصري إلا بعد 50 سنة، "أنا كنت زعلان جدا على بلدي وقلت معقول عقبال ما نستعيد عافيتنا ناخد 50 سنة؟.. معقول كنت بتفكر كده وأنت عندك 13 سنة؟".
الرئيس السيسي: موشيه دايان قال مصر لن تقوم بعد ضربة 1967 إلا بعد 50 سنة.. وأنا كنت زعلان على بلديالأحد، 01 أكتوبر 2023 04:32 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى: البلد تتغير من الواقع اللى موجودة فيه لواقع تانى خالصالأحد، 01 أكتوبر 2023 04:16 م
الإخوان وأى جماعة متطرفة ممكن تهد البلد بـ2 مليار جنيه..ولمصر تجربة مريرة.. والرئيس:لو بتفهموا يعني إيه أمن قومي مش هتستكتروا اللي بنعملهالأحد، 01 أكتوبر 2023 04:15 م
الرئيس السيسي: الوعى والفهم والصدق هو الأهمالأحد، 01 أكتوبر 2023 04:07 م
وزير النقل: أنفقنا 15 مليار جنيه على الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستيةالأحد، 01 أكتوبر 2023 03:49 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة