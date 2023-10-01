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الرئيس السيسي: موشيه دايان قال مصر لن تقوم بعد ضربة 1967 إلا بعد 50 سنة.. وأنا كنت زعلان على بلدي

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:32 م
الرئيس السيسي: موشيه دايان قال مصر لن تقوم بعد ضربة 1967 إلا بعد 50 سنة.. وأنا كنت زعلان على بلدي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية " ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، إن وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر موشيه دايان، قال في عام 1967 إن الضربة التي تلقتها مصر لن يقوم منها الجيش المصري إلا بعد 50 سنة، "أنا كنت زعلان جدا على بلدي وقلت معقول عقبال ما نستعيد عافيتنا ناخد 50 سنة؟.. معقول كنت بتفكر كده وأنت عندك 13 سنة؟".

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