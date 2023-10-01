الرئيس السيسي: بحيرة ناصر كانت بتطلع 70 و80 ألف طن أسماك

كتب أحمد عرفة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلامه لوزير الزراعة السيد القصير، قائلا: "ياريت جبت بحيرة ناصر والمصانع الموجودة من 50 سنة والمعمولة الآن، فبحيرة ناصر كانت بتطلع 70 و80 ألف طن أسماك لم تعد تطلع هذا الآن رغم وجود نظم حديثة في الاستزراع والإنتاج".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن :"البحيرة بها 40 ألف صياد، ولو الإنتاج بتاعهم الآن تمام لهم عائد مادى ولنا سيكون إنتاج، فدائما عنينا أن نعظم ما لدينا، ونتعامل مع بشر أكل عيشهم هذه الشغلانة، والكلام كان موجود قبل كده".

وتابع الرئيس السيسي :"البلد بها مقومات كويسة لو هناك متابعة من المسئولين وضخ أموال، وفكرة بحيرة ناصر أنها تقدم أنواع من الأسماك بأسعار معقولة ومنخفضة للغاية".

وقال الرئيس السيسي: "انهارده كل الحاجات اللى كانت موجودة خرجت برة الخدمة وتتطلب أن تتعمل من جديد، فطلع الموضوع مظبوط واستكمله مظبوط حتى لا تخرج بعد 5 سنوات المشروع خارج الخدمة".