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الرئيس السيسي: أقول لكل أم وأب نريد تسويق فكرة فرص العمل بمجال الاتصالات

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:57 م
الرئيس السيسي: أقول لكل أم وأب نريد تسويق فكرة فرص العمل بمجال الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كى نقوم بعمل مصنع نحتاج لاستثمارات كبيرة قد لا تكون متوفرة. ولدينا قطاع الاتصالات، بقول لكل أب وأم موجودين، وبقول للدراما والإعلام، نريد تسويق الفكرة الخاصة بفرص العمل في مجال الاتصالات، ونريد أن نجعل الفكرة واضحة ويكون الشباب لديهم فكرة عن قطاع الاتصالات .

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، :"لو قعد الأهل بالشباب في هذا القطاع سيكون هناك فرص عمل والمطلوب منه أن يكون لديه أي باد وحاسب آلى والشغل فيه مفتوح لكل المتخصصين من مختلف الكليات".

وتابع الرئيس السيسي :"تحدثت عن هذا الموضوع في مؤتمر تنمية الأسرة المصرية وقلت إننا عندما قمنا بعمل برنامج الماجستير وقمنا بعمل اختبارات لأخذ الناس ونضعهم في برنامج قوى تكلفته 30 ألف دولار ولا زال، وجاء الوزير قال كتير عليه، والمهم تكون الفكرة موجودة لدى الناس في مصر بأعدادنا الكبيرة سواء التعليم العام أو التعليم العالى يا جماعة إنتوا بتودوا أولادكم فين وتتخانقوا أن يحصلوا على ليسانس أو بكالوريوس، وبعد ذلك لا يجدون فرص عمل وسنعطيهم شهادة، لكن اكسروا الحواجز وأي حاجة تعوق الفكرة اتعاملوا معاها كى نقدم هذا الرقم، فالوزير يحلم بـ10 مليار دولار، لن أتحدث عن دول أخرى عددهم 1 على 20 ولكن لا توجد دولة مثلهم، والأرقام التي يتحصلون عليها لا يوجد دولة مثلها بالنسبة لهم وبالنسبة لنا هم الأعلى، وهذا معناه أن التعليم الذي كان لديهم مكنهم من ذلك، ونحن انتبهنا متأخر، وهذا الكلام كان لابد أن نعمل عليه من 20 أو 30 سنة".

وقال الرئيس السيسي :"كنت أتحدث مع المجلس الأعلى للقضاء وكنا نفكر مع بعضنا عن الجرائم الإلكترونية ولجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعى لأن الموضوع قد يقفز مننا وقد لا نكون منتبهين بانعكاساته علينا سواء معرفة أو تطور أو جرائم بحيث نعمل التشريعات اللازمة، وفى وزارة الاتصالات كل ما يطلب منا لا نبخل عليه وهى مطالب مشروعة فهل أصرف على ده أم على شيء آخر، وكل جنيه أصرفه هنا يكون تأثيره ضخمة على مصر وعلينا"


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