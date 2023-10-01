الرئيس السيسى: تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان تبلغ حوالي تريليون جنيه

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها كلامه لوزير الزراعة السيد القصير: "نتكلم فى الكميات، أنا كاتبها قدامى، فى حاجات أنت مش حاططها ليه؟ الـ60 ألف فدان مابيتحسبوش عندك؟ أنت قلت توشكى وشرق العوينات وسيوة، فين بقى كوم أمبو؟".

وأضاف خلال جلسات مؤتمر "حكاية وطن": "أنت فى الأرقام اللى ذكرتها فى تكلفة الاستصلاح قلت الفدان بيتكلف 250 ألفا وأنت بتتكلم فى 4 ملايين فدان، يعنى تريليون جنيه، أنت كاتبهم ليه قليل كده؟".

وتابع: "بتتكلم فى 4 ملايين فدان، معالى الوزير عارف كويس أوى حاجته بصراحة يعنى، بس هو بيتكلم عن اللى هيدخل حيز الإنتاج خلال العام الزراعى دا هو اللى عاوز يتكلم عليه، إحنا بنتكلم على اللى إحنا مخططينه خلال بالكتير سنة ونص أو سنتين، لو بتتكلم عن إنك تضيف 4 ملايين فدان فى أرض ظروف مصر فيها، معندناش مياه ممطرة على مدار العام 8 أو 9 أشهر أى حتة هنصلحها تزرع زى ما انت ذكرت علشان نعمل فى توشكى المشروع بتقول حائط صخرى، الـ7 كم، وفضلوا موقفين المشروع العشرين سنة اللى فاتوا، ليه متقولش تريليون جنيه، إحنا مبنقولش حاجة أبدا مش صادقة، الرقم اللى قلته فى الأول أنا اتخضيت، قلت مش عاوز يقول الفلوس ليه؟".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة فى دعم الاقتصاد المصرى.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثانى جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومى، ويحضرها سامح شكرى وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومى والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية فى مصر.