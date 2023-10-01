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الرئيس السيسى: السكة الحديد ومترو الأنفاق أرصدة وأصول مصر

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:26 م
الرئيس السيسى: السكة الحديد ومترو الأنفاق أرصدة وأصول مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه إلى الشعب المصرى، قائلا: يا مصريين السكة الحديد ومترو الانفاق دي أرصدة مصر وأصول .. لما تيجي تتكلم عن أصول بـ 300 مليار جنيه لكن لو أنت اختزلت العلاقة بتاع الأصل بأنك تخفض سعر التذكرة يبقا أنت بتضيع الأصل.. بقولكم علشان الناس تفهم".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز،: لو جيت أنا كمستثمر اجنبي ياخد المترو يشغله ويكسب منه مش هياخده منك.. طيب أنت مكلفه 100 مليار، طيب الناس لازم تعرف كلها جاي قرض يعني سلف.. والحكاية لما كنا بنتكلم في الموضوع ده هو بياخد الجانب الجميل اللى هو نخلى التذكرة ما تغلاش، وأنا ببص على التجربة لما كانت الفكرة كده في الخمسين سنة اللى فاتوا كان مترو حلوان، طلبت مني يا كامل 25 مليار جنيه علشان نرفع كفاءته، قلتلك يا كامل يعني أنت جاي دلوقتي والمترو ما بيجبش تكاليف تشغيله مش تكاليف الأصل أو إحلاله أو إصلاحه.. أنت جاي عاوز تغير العربيات ده 25 مليار ساعتها .. لو النهارده يبقا بنتكلم عن 50 أو 60 مليارا.
 
 

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