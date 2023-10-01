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الرئيس السيسى: أعمال التكريك وإزالة التعديات على البحيرات استمرت لنحو 5 سنوات

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:16 م
الرئيس السيسى: أعمال التكريك وإزالة التعديات على البحيرات استمرت لنحو 5 سنوات الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أعمال التكريك وإزالة التعديات على البحيرات استمرت لنحو 5 سنوات.

وأوضح خلال تصريحاته بجلسات مؤتمر "حكاية وطن": "كنا بنتكلم على 250 ألف فدان، وكان بيتم فيهم إلقاء صرف زراعي وبالتالي كان دا الحال، وحتى الثروة السمكية اللي كانت ممكن تنتج في البحيرة دي تراجعت بشكل كبير".

وأضاف: "بتتكلم في 250 ألف فدان نعمل تكريك منذ 5 سنوات ونزيل تعديات، وكان بها بؤر كلام مش مظبوط، وعشان تعود مرة تانية الحياة للبحيرة وتنتج عشان تدخل الإنتاج لـ250 ألف فدان"، مردفا: "عاوز أقول لكم وأي حد بيشتغل في الموضوع الـ250 ألف فدان دول عبارة عن مزرعة صناعية طبيعية".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثاني جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.


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