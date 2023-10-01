الداخلية العراقية: الألعاب النارية سببا رئيسيا فى حريق الحمدانية

كتب: أحمد جمعة

أعلنت لجنة التحقيق بحريق الحمدانية في العراق، عن وفاة 107 أشخاص و82 إصابة حصيلة ضحايا الحريق حتى الأحد.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن الألعاب النارية هي السبب الرئيس لاشتعال الحريق في القاعة التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.

وأشار وزير الداخلية العراقي، إلى توصيات بإعفاء مسؤولين من مناصبهم واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم على خلفية الحريق.

وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي إن "قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الأسمنت والبلوك مسقفة بمادة الـ(السندويج بنل) مع مواد قابلة للإشتعال مزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي أيضا مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال".

بدوره، أكد وزير الداخلية العراقى عبد الأمير الشمري أن "صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب إلى أربيل"، وقال: "بعد القبض عليه تم استرجاع الديفي ار"، مضيفا أن "صاحب القاعة عمل، أيضا على إطفاء التيار الكهربائي ظنا منه بأن الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي، وهو ما تسبب بعرقلة خروج الحاضرين".