الجامعة العربية تفتتح دورة تدريبية بالجزائر لصالح مهندسى الرى الأفارقة

كتب ـ بيشوى رمزى

افتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، دورة تدريبية في مجال الري لصالح 15 مهندس زراعى من وسط أفريقيا، بوروندي، تشاد، كوت ديفوار، السنغال، رواندا، الكاميرون، توجو، بنين رواندا، الكاميرون ، موريشيوس و جمهورية القمر، وذلك بالمعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الزراعات المتعددة بمدينة المدية بالجزائر. تمتد الدورة حتى يوم 12 أكتوبر 2023.

حضر مراسم حفل افتتاح الدورة السفير محمد صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية وممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري الدكتورة فتيحة باووش مديرة التكوين والإرشاد بالوزارة وموري اجبولانهور مسئول المكتب الزراعي للاتحاد الأفريقي.

في كلمتها، أكدت ممثلة وزير الفلاحة الجزائرية على أهمية هذه الدورة ومساهمتها الفعالة في تأهيل الكوادر الأفريقية المتخصصة في مجال ندرة المياه وتأثيرها على الزراعة والتي تمس العديد من الدول الأفريقية، كما تقدمت بتقديرها لجامعة الدول العربية، متمثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، والاتحاد الأفريقي على التعاون المثمر والبناء، وتمنت المزيد من التعاون مستقبلاً خاصة في ظل اهتمام الجزائر بكل الأنشطة التي تخص ندرة المياه.

من جهته، ونيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، شكر السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق الحاضرين على حضورهم لمراسم افتتاح هذه الدورة، كما أثنى على استضافة الجزائر ورعايتها لهذا النشاط الهام، مؤكداً دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية لأنشطة الصندوق الرامية لتأهيل الكوادر الأفريقية في شتى المجالات، وموضحاً أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار برنامج العون الفني المبرمج للعام الحالي لصالح الكوادر المتخصصة في مجال الري.

بدوره، شكر ممثل الاتحاد الأفريقي كل من مسئولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية ومسئولي المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الزراعات المتعددة بمدينة المدية على مشاركتهم في تنظيم هذا الحدث، كما شكر الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية على التعاون المثمر والمستمر بين المؤسستين، والذي امتد لأكثر من عشر سنوات، دعماً للكوادر الإفريقية متمنياً للمتدربين التوفيق في حياتهم العملية.

وفي الختام، أهدى الأمين العام المساعد للجامعة مدير عام الصندوق، درعا تذكاريا لوزير الفلاحة الجزائري تسلمته باووش ممثلة الوزير.