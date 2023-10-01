التصريح بدفن شقيقين لقيا مصرعهما غرقًا بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن شقيقين لقيا مصرعهما غرقا بناحية قرية باصونة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وذلك بإحدى الترع، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، والذى أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق شخصين بإحدى الترع دائرة مركز المراغة، وتم نقل الجثتين للمستشفى والتحفظ عليهما بالمشرحة تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين غرق شخصين بترعة فرعية بناحية باصونه دائرة مركز المراغة "وتم انتشال الجثتين "بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى، حيث تبين غرق يحيي ا م ع 15 سنة طالب وشقيقه ياسين ا م ع 15 سنة طالب، ويقيمان بذات الناحية وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما وتم نقلهما لمستشفى المراغة المركزي.

وبسؤال والدهما المدعو أحمد م ع م 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد نجليه المذكورين بالأرض الزراعية خاصتهم المجاورة للترعة المشار إليها وحال نزول الأول للاستحمام جرفه التيار وحال محاولة الثاني إنقاذه غرقا بها ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن اجثتين.