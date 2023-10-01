التحقيقات مع عصابة تسرق المواطنين بالمرج: انتحلوا صفة رجال أمن

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة ضبط 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي بانتحال صفة رجال أمن، بقصد سرقة والنصب على المواطنين، أن المتهمين اتخذوا من دائرة قسم المرج مكانا لهم لمزاولة نشاطهم فى استهداف ضحاياهم، والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية وما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين احرزوا لهذا الغرض أسلحة نارية "طبنجات صوت" لايهام ضحاياهم بأنهم أفراد أمن، وتمركزوا فى أحد الشوارع بالمنطقة الخالية من المارة، ثم يقوموا بايقاف سائقى المركبات من الدراجات النارية "توك توك" بحجة الكشف عن اوراق المركبة والأوراق الثبوتية للسائق، وعلى الفور يشهروا ما بحوزتهم من أسلحة نارية فى وجه الضحايا ويستولوا منهم على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقاتهم الشخصية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من سائق دراجة نارية "توك توك" يفيد فيه بتعرضه للسرقة من قبل مجهولين استوقفوه بحجة أنهم رجال أمن للتأكد من سلامة اوراق المركبة، وبمجرد ان قام باعطائهم اوراق الدراجة اشهروا فى وجهه أسلحة نارية واستولوا منه على ما بحوزتهم من مبالغ مالية من متحصلاته اليومية فى عمله، وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

وبعمل التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تمكن رجال المباحث الجنائية بالقسم من التوصل إلى هوية الجناة، وبتعقب خط سيرهم تم الوصول لهم وضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب الواقعة، وأضافوا ارتكابهم لعدد من الوقائع المماثلة لهذه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة لشراء متطلباتهم من المواد المخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.