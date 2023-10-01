التحريات: المتهم بسرقة الشقق فى مدينة نصر ارتكب 5 وقائع بأسلوب التسلق

أكدت تحريات المباحث صحة اتهام عاطل بسرقة الشقق فى منطقة مدينة نصر، حيث اعترف المتهم بارتكابه 5 وقائع سرقات شقق بعد مراقبتهم بأسلوب التسلق وكسر الكالون، وأشار المتهم إلى أنه تمكن من سرقة هواتف محمول ومبالغ مالية من داخل الشقق وبيع بعض المسروقات لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

واعترف المتهم بسرقة الشقق السكنية، بواسطة التسلق، منتهزا خلو الشقق من المقيمين بها، كما أرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت جهود الشرطة فى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن، وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة، بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.