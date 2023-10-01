الاتصالات: نعمل على إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة واستثماراتنا بالمنظومة 300 مليون دولار

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن تفاصيل البنية التحتية الرقمية الدولية، موضحا أن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز هناك أكثر من 90 % من البيانات المارة بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه الإقليمية المصرية والأراضى المصرية.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أنه حتى عام 2016 لدينا 13 كابلا بحريا أنشأت منذ بداية صناعة الإنترنت، ومن 2016 وحتى الآن استثمارنا في إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة، واستثماراتنا في هذه المنظومة 300 مليون دولار، والكابل الواحد يتراوح ما بين مليار إلى 2 مليار دولار ويتم تنفيذه من خلال تحالف بين مجموعة شركات لبناء هذه الكوابل.

وتابع وزير الاتصالات: "تم دخول الخدمة وبدأت تدخل الكوابل الخدمة والدخل الذي سيعود على مصر من 3 مليارات قفز إلى 7 مليارات سنويا ".