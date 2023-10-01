اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الاتصالات: نعمل على إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة واستثماراتنا بالمنظومة 300 مليون دولار

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:05 م
الاتصالات: نعمل على إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة واستثماراتنا بالمنظومة 300 مليون دولار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن تفاصيل البنية التحتية الرقمية الدولية، موضحا أن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز هناك أكثر من 90 % من البيانات المارة بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه الإقليمية المصرية والأراضى المصرية.

وأضاف  وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أنه حتى عام 2016 لدينا 13 كابلا بحريا أنشأت منذ بداية صناعة الإنترنت، ومن 2016 وحتى الآن استثمارنا في إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة، واستثماراتنا في هذه المنظومة 300 مليون دولار، والكابل الواحد يتراوح ما بين مليار إلى 2 مليار دولار ويتم تنفيذه من خلال تحالف بين مجموعة شركات لبناء هذه الكوابل.

وتابع وزير الاتصالات: "تم دخول الخدمة وبدأت تدخل الكوابل الخدمة والدخل الذي سيعود على مصر من 3 مليارات قفز إلى 7 مليارات سنويا ".

 


مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة