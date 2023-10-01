الاتصالات: لدينا استثمارات بـ150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بالألياف الضوئية

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الشبكة المحلية بشقيها الإنترنت الثابت وخدمات المحمول في عام 2017 كان متوسط الإنترنت في مصر 5,4 ميجا بايت في الثانية.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: "بدأنا في أول عام 2019 في مشروع ضخم بلغت استثماراته حتى الآن أكثر من 100 مليار جنيه لتقوية ونشر شبكة الإنترنت الثابت في مصر، ووصلت سرعة الإنترنت في أغسطس من هذا العام 54,3 ميجا بايت في الثانية وعدد المشتركين زاد 4 أضعاف"

وتابع وزير الاتصالات: "هذا مكّن الشبكة من استيعاب الأحمال ونحن مستمرون في المزيد من الاستثمارات في نشر الشبكة وتقويتها ودعمها خلال الفترة المقبلة، ولدينا استثمارات قدرها 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية خلال الفترة القادمة".