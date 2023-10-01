الإعلان عن المشاريع الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بشمال الصعيد

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بمحافظات إقليم شمال الصعيد "الفيوم وبنى سويف والمنيا"، والذي عقد اليوم بفندق هلنان أوبرج الفيوم على ساحل بحيرة قارون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور ربيع عبد البصير ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، ومسئولي وزارات التخطيط، والاتصالات، والبيئة، وأعضاء اللجان التنفيذية، ومقدمي المشروعات الفائزة، بالمحافظات الثلاث.

في كلمته، أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بمحافظي المنيا، وبني سويف، وكافة ضيوف المحافظة وحضور المؤتمر، مقدماً التهنئة للجميع بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد "الأنصاري"، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي برؤية مصر 2030، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.

ولفت الأنصاري إلى اهتمام القيادة السياسية بقضية التغيرات المناخية، والتي عانت العديد من دول العالم من تداعياتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع جميع المبادرات والأفكار البناءة، للمشاركة بإيجابية في مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات التنمية.

ووجه محافظ الفيوم، الشكر لجميع أعضاء اللجان التنفيذية، على الجهد المبذول منذ إطلاق المبادرة، كما قدم تهنئته لجميع أصحاب المشروعات الفائزة، مؤكداً أن تلك المشروعات ستوفر حلولاً مصيرية للمشكلات وقضايا المناخ، مشيراً في الوقت ذاته أن النجاح الذي حققته المحافظات في المبادرة حتى الآن والعمل الإيجابي المكثف الذي تم على مستوى جميع المحافظات؛ يعكس مدى الوعي بأهمية المبادرة وما تقدمه في إطار جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

فيما قدم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجميع القائمين على تنظيم المؤتمر الاقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمؤهلة للمرحلة النهائية للمبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاطراف لقمة المناخ Cop28 والذي تستضيفه دولة الامارات العربية هذا العام.

وأضاف، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل جهداً وطنياً مخلصاً من جميع الجهات المشاركة، وتعكس تضافر جهود الوزارات المعنية وجميع المحافظات لمواجهة الآثار الناجمة عن التغير المناخي في إطار أكثر شمولاً يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الرعاية والدعم الكاملين من رئيس الجمهورية.

كما قدم محافظ المنيا، شكره وتقديره لجميع الوزارات والهيئات وكافة الشخصيات الوطنية، على الجهد المبذول والدعم الكامل للجان التنفيذية بالمحافظات، بدءاً من مرحلة التدريب مروراً بالورش التدريبية، وانتهاءً بتقييم المشروعات المتقدمة بالمبادرة، واختيار المشروعات الفائزة بكل فئة من الفئات الست للمبادرة، والتي أتاحت فرصاً كبيرة وغير مسبوقة لظهور مشروعات رائدة وغير نمطية توفر "حلولا مصرية" لمشكلات وقضايا المناخ، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي والتأكيد على أهمية الحلول التكنولوجية ومجالات التحول الرقمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وتابع، أن محافظة المنيا شاركت بعدد 177 مشروعاً، قامت اللجنة التنفيذية بفحصها وتقييمها لتصل إلى 40 مشروعاً جاهزاً للتقييم، وتم تأهيل أفضل 18 مشروعاً منها للمستوى الوطني، بواقع 3 مشروعات لكل فئة تقدم حلولا للتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما تقدم نماذج يحتذي بها للحد من الملوثات البيئية التي تؤثر سلبا على تغير المناخ، وتسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر، معرباً عن شكره لمحافظ الفيوم، على هذه الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال، والجهد المميز من القائمين على تنظيم المؤتمر، موجهاً الشكر أيضاً لوزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على الجهود المميزة والداعمة لمحافظات الجمهورية في هذا الصدد.

وتابع المحافظ، في مايو 2022 أطلقت الدولة المصرية، الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية،وواستطاعت مصر استضافة العديد من المؤتمرات على هذا القدر من الأهمية، ونالت إشادة جميع الدول، لافتاً إلى سعي الدولة المصرية لتوفير منظور أفريقي جديد نحو العمل المناخي، لاتخاذ موقف أكثر قوة ونهج عالمي في التعامل مع أزمة المناخ، التي باتت تحديا خطيراً يتحتم على العالم التكاتف لمواجهته.

وأضاف، أنه منذ توليه مسؤولية المحافظة، أدركنا أهمية هذا الموضوع، وواصلنا العمل وفق رؤية وخطوات عملية لدعم استراتيجية الدولة المصرية 2030 التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قمنا بتشكيل لجنة التغيرات المناخية، لتختص بوضع خطة لاستعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة وإعداد المقترحات والإستراتيجيات الخاصة للحد من خطورة تلك التغيرات المحتملة، بهدف حشد كافة الجهود والعمل كفريق واحد لمواجهة الأزمات والمشكلات الطارئة التي تتعرض لها المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه من خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بمشاركة ممثلي الجهات الشريكة، تم تقييم المشروعات في الدورة الأولى 2022، والتي قامت أيضاً بتقييم المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة التي نحن بصددها الآن، وإرسال المشروعات الفائزة منها للجنة الوطنية، وقد بلغ عدد المشروعات المقدمة على المنصة الخاصة بمحافظة بني سويف 116 مشروعًا.

عقب ذلك، تم الإعلان عن المشروعات الفائزة بكل محافظة من المحافظات الثلاث وتكريم أصحابها، كما تم تكريم اللجان التنفيذية بالمحافظات.

وشملت المشروعات الفائزة من محافظة الفيوم، من فئة المشروعات كبيرة الحجم، مشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم، واسترجاع المذيبات، وكلية الدراسات العليا البيئية جامعة الفيوم، ومن فئة المشروعات المتوسطة، شركة msc للزراعات المتطورة الاورجانيك، وساند بونيك سيستم، وبناء القدرات للمزارعين للتحول نحو الزراعة الذكية مناخياً، وفي فئه المشروعات المحلية الصغيرة، زراعة الخضر تحت الصوب الزراعية، وagrl-tech، وeco friendly cars، وفي فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، شركة mcc لاستخلاص الزيوت الطبية وطحن النباتات ومستحضرات التجميل الطبيعية وبنك المياه لزراعة مستدامة، وترستون ايجي للتنمية الزراعية، وفي فئه المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، مجتمع مستخدمي الطاقة الخضراء، وباما، والاستثمار المستدام في المخلفات الصلبة والزراعية، وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، ocean seeker، والتحول البيئي العادل لمواجهة التغيرات المناخية، والفيوم أفضل بدون بلاستيك.

كما شملت المشروعات الفائزة من محافظة بني سويف، في فئة المشروعات المتوسطة، إنتاج الطاقة النظيفة، وفي فئة الشركات الناشئة، زراعة بدون تربة، وجرين سايكل لتدوير المخلفات، وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، تحويل ورد النيل وشجر الموز إلى منتجات يدوية، وإعادة تدوير المخلفات وإنتاج الكمبوست والأعلاف غير التقليدية ذات القيمة الغذائية العالية.

وتضمنت المشروعات الفائزة من محافظة المنيا، في الفئة الكبيرة، الزراعة المناخية الذكية، ومنظومة تجفيف لب البنجر باستخدام الطاقة الشمسية، والتحول إلى الطاقة الخضراء في الصناعات كثيفة الطاقة، وفي الفئة المتوسطة، مشروع green wood، والغابات الشجرية المنتجة زراعة أشجار الجوجوبا، والقرية الخضراء، وفي فئة المشروعات الصغيرة، تشغيل المركبات باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لإدارة وترشيد الموارد المائية واستهلاك الطاقة بالمنشآت،

ومصنع إنتاج دقيق البطاطا، وفي فئة الشركات الناشئة، بايو بيكيا، وjustice، وagri/bioserv، وفي فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية، الملابس والموضة المستدامة، ومبادرة نظام التضامن التشاركي، وكفاءة استخدام المياه في نظام الأكوادوتيك، وفي فئة المرأة، مشروع دائرة بإيدينا، وزراعة المشروم بقش الأرز، وقريتنا أحلى بينا.