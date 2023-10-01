الأرصاد: استمرار الغطاء السحابى يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق

كتبت - مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجات مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ضعيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.