"ابدأ": انطلاق البرنامج التدريبي للمعدات الثقيلة ومبادرة "معدتك شركتك"

كتبت : أماني سمير

بدأ اليوم البرنامج التدريبي الذى تشرف عليه المبادرة الوطنية " ابدأ " ، للتدريب على المعدات الثقيلة بمدينة ٦ أكتوبر التابع لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء .

كان ذلك استعدادًا لبدء إطلاق مبادرة " معدتك شركتك " بالشراكة مع شركة " بيكو " للمعدات الثقيلة وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومؤسسة حياة كريمة، وكبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء.

تعمل مبادرة " معدتك شركتك " على توفير التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة من قرى ومراكز حياة كريمة على قيادة وصيانة اللوادر ذات العجل من إنتاج شركة بيكو داخل مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء.

جاء ذلك بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين.