إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمركز إطسا في محافظة الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية منيا الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين تطورت إلى اشتباكات بالأيدى ومشاجرة تدخل فيها أطراف العائلتين وأسفرت عن إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.