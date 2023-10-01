إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا أمام قرية الشيخ مسعود، بمركز العدوه.

وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وفريق تأمين الطرق الي موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، مقيمون جميعا بمركز البدرشين، محافظة الجيزة مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.