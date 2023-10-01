اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب مينى باص على طريق الفيوم

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:19 م
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب مينى باص على طريق الفيوم حادث-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- أحمد حسني

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أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب أتوبيس "مينى باص" على طريق الفيوم الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب أتوبيس ثم اصطدامه بسيارة ملاكى ونتج إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

انقلاب مينى باص

اخبار الحوادث

امن الجيزة

طريق الفيوم الصحراوى



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