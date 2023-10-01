اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة مواطنين في حادث تصادم سيارة نقل من ميكروباص بالفيوم

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:25 م
إصابة مواطنين في حادث تصادم سيارة نقل من ميكروباص بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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لقى مواطنان مصرعهما فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


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