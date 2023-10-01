إصابة طالبة لسقوط "بياض محارة" عليها بكفر الشيخ

تبين أن الطالبة المصابة ياسمين حمادة عوض الله الدقراني، 13 سنة ،مقيمة في قرية الحمراوي، طالبة بالصف الثالث الإعدادي وكانت تقوم بتوصيل شقيقتها رحمة إلى المدرسة، وفي أثناء تواجدها داخل الفناء سقط عليها جزء خرساني من سقف المدرسة بالطابق الخامس.

وتم نقل الطالبة لمستشفى العبور للتأمين الصحي، وتم حجزها داخل العناية المركزة، تحت الملاحظة، لإصابتها بنزيف في المخ، بعد تقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

وفتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تحقيقا مع قيادات المدرسة لمعرفة سبب حدوث الواقعة وبيان ما إذا كان هناك إهمال متعمد أو تقصير، ورفع الأمر الأمر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي يتابع تفاصيل الواقعة، وتحرر عن الواقعة محضر رقم 8494 لسنة 2023 جنح أول كفر الشيخ، وجاء في التقرير المبدئي كسر جبهي بالجمجمة ونزيف بالمخ.