إصابة شخصين فى حادث تصادم لودر وسيارة وأتوبيس بمدينة سوهاج الجديدة

سوهاج محمود مقبول

شهدت مدينة سوهاج الجديدة وقوع مصادمة بين أتوبيس ولودر وسيارة على الطريق نتج عن التصادم إصابة قائد اللودر وشخص من مستقلى الأتوبيس تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بوقوع مصادمة على الطريق بناحية مدينة سوهاج الجديدة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بوجود حادث تصادم ومصابين دائرة قسم سوهاج الجديدة، حيث تبين وقوع مصادمة بين أتوبيس قيادة المدعو إسماعيل ع ع 35 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج، وسيارة نصف نقل "قيادة المدعو خالد م ح ع 33 سنة سائق ومقيم دائرة مركز جهينة ، و" لودر" قيادة المدعو خميس م ا ح 40 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج.

وقع الحادث أثناء تحرك الأتوبيس من الباب الخلفي اصطدمت بـه السيارة الثانية والقادمة عكس الاتجاه، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالودر والمتوقف على جانب الطريق.

نتج عن الحادث قائد اللودر "باشتباه كسر بالقدم اليسرى "و أحمد ج ا ج 35 سنة موظف ومقيم دائرة مركز المراغة "باشتباه كسر بالساعد الأيمن"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائدى المركبات والمصاب بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق في الواقعة.