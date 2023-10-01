إحالة 4 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة أموال معرض سيارات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة ثان مدينة نصر إحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة أموال معرض سيارات، حيث اعترف أحدهم بالإتفاق مع الآخرين على سرقة أموال المعرض.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (سائق لدى معرض لتجارة وإستيراد السيارات بالقليوبية) بأنه عقب قيامه بتسليم سيارة خاصة بالمعرض عمله لمعرض آخر كائن بدائرة القسم وإستلام مبلغ مالى قيمة السيارة إستقل سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها (السائق، 3 أشخاص مجهولين) إلا أنه فوجئ بقيام السائق بتغيير خط السير وقيام مستقليه بوضع رمال على وجهه لحجب الرؤية وسرقة المبلغ المالى المشار إليه وهاتفه المحمول وإنزاله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص أحدهم عامل بذات المعرض "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم السيارة الميكروباص المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمعرض محل عمل المجنى عليه وعلمه بتوجهه لبيع سيارة وإستلام المبلغ المالى عقب إتمام عملية البيع قام بالإستعانة بباقى المتهمين وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.