أمن الجيزة يحبط محاولة تاجر مواد مخدرة ترويج الممنوعات بين المتعاطين.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى تاجر مواد مخدرة، باعترافات تفصيلية، عن نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، عقب القبض عليه، وكشف أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه اعتاد التحصل على بضاعته خاصة الحشيش، والأقراص المخدرة، من مسجل خطر، أرشد عن هويته لرجال المباحث.

وذكر المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه حول مسكنه إلى مخزن لإخفاء المواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتحديد أماكن مقابلتهم، كما اعترف باستقبال عملائه من متعاطي المواد المخدرة بمحيط مسكنه.

أضاف المتهم خلال اعترافاته أنه يستخدم هاتفين محمول تم ضبطهما بحوزته، في التواصل مع عملائه، وذكر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته، من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد أن وردت معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة، تشير إلى تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بترويج المواد المخدرة بين عدد من المتعاطين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الحشيش، وأقراص مخدرة، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.