اليوم السابع
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21.8 مليون خدمة طبية..

أكبر مشروع قومى للصحة فى مصر.. تفاصيل المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل (إنفوجراف)

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:53 م
أكبر مشروع قومى للصحة فى مصر.. تفاصيل المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل (إنفوجراف) تفاصيل المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل

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تعد منظومة التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع قومي للصحة في مصر حيث يهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
 
5 ملايين مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل
5 ملايين مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل
 
وبدأ تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد فى يوليو 2019 ، تلاها محافظات «الأقصر الإسماعيلية، جنوب سيناء» في 16 فبراير 2021 وفى  26 نوفمبر 2022 تم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لباقي محافظات المرحلة الأولى (أسوان - السويس).
 
وتم تسجيله بالمحافظات الــ 6  للمرحلة الأولى للمنظومة (بورسعيد. والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس وأسوان) حتى مارس 2023 ما يقرب من 5 ملايين مواطن، كما بلغ عدد الخدمات الطبية التى تم تقديمها 21.8 مليون خدمة فى أكثر من 295 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للمنظومة (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية وجنوب سيناء و53 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم انشاؤها وتطويرها وأكثر من 309 وحدة ومركز طب أسرة كما تم اجراء 318 ألف عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل .
 
 
تفاصيل المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل
تفاصيل المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل

 


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