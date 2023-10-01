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أكاديمى ليبي: تشكيل حكومة موحدة سيساهم في حل الأزمة السياسية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 05:05 م
أكاديمى ليبي: تشكيل حكومة موحدة سيساهم في حل الأزمة السياسية مجلس النواب الليبى
كتب: أحمد جمعة

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يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية في مدينة بنغازي، غد الاثنين، لمناقشة قوانين الانتخابات التي أحالتها لجنة "6+6" بعد إدخال التعديلات الفنية على بعض المواد بالقوانين الانتخابية.

كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أكد أن إنجاز لجنة "6+6" للقوانين الانتخابية يعني بدء مرحلة تشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مصغرة ومن الكفاءات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التوسع في عدد الحقائب الوزارية تجنباً لإطالة عمر المرحلة الانتقالية، مشيرا لوجود أطراف داخلية وخارجية تسعى لبقاء ليبيا في حالة الفوضى.

إلى ذلك، أكد الدكتور محمد خلوف أستاذ العلاقات الدولية جامعة بنغازي أن تشكيل حكومة موحدة سيساهم في حل الأزمة السياسية في ليبيا لأن هناك انسداد سياسي يعصف بالمشهد بعد انقسام الحكومات بين شرق وغرب، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة واحدة يتم من خلالها توحيد مؤسسات الدولة الليبية سواء العسكرية والأمنية والمدنية.

وأشار الأكاديمي الليبي في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الأطراف المستفيدة من عرقلة الانتخابات الليبية هي نفسها الموجودة في الساحة السياسية، منتقدا حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لأنها لم توفي بوعودها بالإشراف على الانتخابات سواء البرلمانية او الرئاسية، موضحا أن الحكومة منتهية الولاية أبرمت معاهدات دولية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.            

 


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