اليوم السابع
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أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن يوثقون طلبات ترشح الرئيس السيسي

الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:39 م
أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن يوثقون طلبات ترشح الرئيس السيسي أعضاء الجالية المصرية فى لندن
كتب محمود راغب

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وثق أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.
 
وقال مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن أننا نؤمن إيمانا منقطع النظير بأهمية استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية. 
 
وأضاف رجب أن أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن حرصوا على توثيق توكيلات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في رسالة واضحة لدعم سيادته في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي أنجز فيها الرئيس منجزات لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد.
 
 
أعضاء الجالية المصرية بلندن
أعضاء الجالية المصرية بلندن

المصريين بلندن
المصريين بلندن

المصريين فى لندن يوثقون توكيلات تزكية للرئيس السيسى
المصريين فى لندن يوثقون توكيلات تزكية للرئيس السيسى

 


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