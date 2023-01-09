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2.43 مليار دولار صادرات الأسمدة المصرية حتى سبتمبر الماضى

الإثنين، 09 يناير 2023 09:00 ص
2.43 مليار دولار صادرات الأسمدة المصرية حتى سبتمبر الماضى الأسمدة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور إجمالي الصادرات المصرية من الأسمدة في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2021، حيث سجل إجمالي الصادرات منها نحو ملياري و430 مليون دولار خلال عام 2022، بينما كانت نحو مليار و564 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2021، بزيادة بلغت نحو 866 مليون دولار.

وظللت صادرات مصر من الأسمدة ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع، وفقا لبيانات الجهاز، حيث بلغ إجمالي الصادرات في شهر سبتمبر الماضي فقط نحو 243 مليون دولار، مقابل 211 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 31 مليون دولار.

وفى شهر مايو أيضا حققت الصادرات المصرية من الأسمدة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193.9 مليون دولار، بينما كانت 144.8 مليون دولار في شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 49.1 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 33.9%.

وإجمالا حققت الصادرات المصرية ارتفاعا في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت نحو 4.11 مليار دولار، مقابل 3.68 مليار دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 430 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 11.6%، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 6.55 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 7.83 مليار دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة تراجع بلغ 16.4%.


صادرات مصر

صادرات الأسمدة

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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