وكيل تعليم دميـاط يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 

قام الدكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ، صباح اليوم، بجولة متابعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى الاثنين المقبل في الفترة من 9 - 16 يناير الجاري.

وتفقد وكيل تعليم دمياط، خلال جولته عددا من المدارس لمتابعة سير الامتحانات بها، فضلا عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وكذلك عدم وجود أية شكاوى من الامتحان.

ومن جانبه أشار وكيل تعليم دمياط، إلى ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، كما أكد أيضا على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

وأوضح وكيل تعليم دمياط خلال جولته أيضا، على قيام المديرية بعقد غرفة عمليات لمتابعة أية طوارئ تحدث أثناء الامتحانات، لافتا إلي أنه امتحانات النقل تعد بمثابة تجربة تمهيدية لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية وباقي الامتحانات للتأكد من تحضير اللجان وجاهزيتها بالشكل اللائق الذي يضمن سير الامتحانات بشكل طبيعي.

كما تضمنت جولة لدكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، زيارة كنترول عدد من المدارس، موجها بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد، لافتا إلي ضرورة الرصد بالشيت الورقي إضافة إلى الشيت الالكتروني، والالتزام بالتعليمات التي أقرتها الوزارة بشأن التعامل من الشيت الورقي، والتي جاءت بشأن وضع ختم المدرسة علي كل شئت إضافة إلي منع استخدام النزيل بها

ويؤدي اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس الإبتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول التجاري والفندقي والاول والثاني الصناعي و الزراعي وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 20220- 2023