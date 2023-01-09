اليوم السابع
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وفاة شاب إثر سقوط عارضة ملعب كرة قدم عليه في الحامول بكفر الشيخ

الإثنين، 09 يناير 2023 01:50 م
وفاة شاب إثر سقوط عارضة ملعب كرة قدم عليه في الحامول بكفر الشيخ أسرة الشاب الفقيد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شاب وحيد والديه مصرعه، لسقوط عارضه عليه فى أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه بالملعب الثلاثى بقرية المجاز الشرقى بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ليجرى نقله إلى مستشفى بلطيم النموذجى إلا أنه توفى على الفور، وعقب تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، قررت جدفن جثمان الشاب، وشيع أهالى قرية المجاز الشرقى والقرى المجاورة لهها بمركز الحامول جثمان الشاب فى جنازة مهيبة حضرها أهالى القرية والقرى المجاورة.

 

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بإصابة شاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتوفى فور وصوله إلى مستشفى بلطيم النموذجى، ليجرى إيداعه بمشرحة المستشفى وجرى، تشييعه جثمانه، عقب صدور تصريح النيابة العامة بدفنه.

 

وقالت نبيلة إبراهيم، والدة الشاب عبد الهادى إبراهيم رضا، والذى توفى نتيجة سقوط عارضه الملعب الثلاثى بالمجاز الشرقى، أن نجلها راح ضحية الإهمال من عدم صيانة الملعب الخماسى بقرية المجاز الشرقى، مؤكدة أن نجلها الوحيد عكفت على تربيته منذ 20 عاما، فقد كان بار بها، محافظا على الصلاة فى أوقاتها، محبوب من الجميع.

 

وعبر شباب القرية عن حزنهم على فقدهم عبد الهادى إبراهيم رضا، الذى كان يشاركهم فى المباراة، مؤكدين على حسن خلقه، وعلاقته الطبية بجميع أهالى القرية، وأنهم صدموا بفقده.

 
 
الشاب الفقيد
الشاب الفقيد

الشاب عبد الهادي إبراهيم رضا الذي توفى نتيجة سقوط عارضه الملعب الثلاثي بالمجاز الشرقي
الشاب عبد الهادي إبراهيم رضا الذي توفى نتيجة سقوط عارضه الملعب الثلاثي بالمجاز الشرقي

حزن والدة الشاب عليه
حزن والدة الشاب عليه

اسرة الشاب الفقيد
اسرة الشاب الفقيد

والدة الشاب باكية على نجلها
والدة الشاب باكية على نجلها
 

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