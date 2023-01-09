وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار داخل معسكر لجيش الاحتلال فى جنين

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن انفجارا وقع داخل معسكر لجيش الاحتلال في جنين أدى لتدمير غرف القيادة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن التقرير الأولية تشير إلى وقوع انفجار داخل معسكر لدورية حرب في جنين أدى إلى سقوط جدران غرف القادة.

على صعيد منفصل، وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينية، اليوم الاثنين، 902 انتهاك وجريمة بحق الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2022.

وقال رئيس لجنة الحريات الصحفية في النقابة محمد اللحام - خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بمدينة البيرة، لاستعراض التقرير السنوي العاشر للحريات الإعلامية - إن مدينة القدس سجلت أرقاما تعد الأعلى هذا العام، وكانت الانتهاكات كبيرة جدا خاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح، تليها نابلس، ورام الله، وجنين.