وزير القوى العاملة يفتتح الوحدة المركزية لشهادات قياس مستوى المهارة

كتبت - مرام محمد

افتتح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وحدة طباعة شهادات قياس مستوى المهارة بمقر ديوان عام الوزارة، وخلال تفقده الوحدة قام بتسليم أول دفعة لمديريات القوى العاملة لتقوم بتسليمها للمواطن طالب الخدمة.

وأكد "الوزير"، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة وحوكمة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك أبرز أهداف الوزارة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه تم إنشاء وحدة شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة بديوان عام عام الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذا لتوجيهات "الوزير" بسرعة اتخاذ إجراءات تطوير منظومة عمل قياس مستوى المهارة الحالية، وذلك تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات على العامل وسرعة الحصول على الخدمة.

وأوضح أيمن قطامش رئيس الادارة المركزية للتدريب المهني، أن الإدارة قامت بتغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقى المكتوبة بخط اليد بدون أى علامات تأمينية، لتصبح اعتباراً من بداية العام الحالي 2023 مميكنة و مطبوعة بعلامات مائية لحوكمة تلك الخدمة، وللحد من أى طرق لتزويرها، منوهاً إلى أنه يتم الطباعة مركزيا بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني.

وأضاف أنه استكمالا لتطوير منظومة قياس مستوى المهارة، جارى العمل على التعاون مع اتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء والنقابات وأصحاب الأعمال في مراجعة معايير قياس مستوى المهارة الحالية وإعداد معايير لمهن جديدة لإدراجها ضمن منظومة القياس مع التعاقد مع مواقع اختبار بالجامعات المصرية المختلفة والمنشآت الصناعية الكبرى للتأكد من جدية إجراء اختبارات القياس، مشيراً إلى أن الهدف من تطوير تلك المنظومة إلى جدية ترخيص مزاولة الحرفة الممنوحة للعمال المصريين والتي تضمن لأصحاب الأعمال كفاءة ومهارة العامل، وكذلك حماية المستهلكين من المواطنين المصريين من التعامل مع مهنيين دون الكفاءة المطلوبة مما يسبب ضرر للمستهلك، علما بأنه يتم إصدار من وزارة القوى العاملة نصف مليون شهادة قياس مستوى المهارة ونصف مليون ترخيص مزاولة الحرفة سنوياً.