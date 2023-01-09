وزير الصحة ينعى الوكيل السابق للوزارة فى شمال سيناء

كتب وليد عبد السلام

نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء سابقا-داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور طارق خاطر، قد توفي، فجر اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ60 عاما، وشغل منصب وكيل الوزارة في محافظة شمال سيناء خلال الفترة من عام 2013 حتتى 2017.

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، يتم توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية .

. وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل الواحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية لأكثر من 80 مليون مواطن، مشيرة إلى أن عدد المراكز والوحدات بلغ 5500 وحدة على مستوى الجمهورية