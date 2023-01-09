نهى طلعت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى تستعرض حصاد 2022.. إنفوجراف

استعرضت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهود التحالف خلال العام 2022.

وجهت "طلعت" الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي، قائلة: "محملة برسالة شكر وامتنان من عشرات الآلاف من المنتمين إلى القطاع المدني في مصر ومئات آلاف من الشباب التطوع وملايين المستفيدين اللى قدرنا نوصلهم في 27 محافظة بأبعد نقطة".











