نائب محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز ملوي لتوفير السلع بأسعار مخفضة

استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتوسع فى افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، معرض "أهلا رمضان"، والمقام بشارع العرفانى، بمركز ملوى، وذلك لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبتخفيضات من 20-30% وذلك ضمن جهود المحافظة، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ونواب رئيس مركز ومدينة ملوى، وأوضح نائب المحافظ، أن المعرض يأتى ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

ووجه نائب المحافظ، بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، إلى جانب دراسة إمكانية تنظيم معارض بمختلف القرى لعرض المنتجات بأسعار مخفضة، بالتوازى مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكرى السلع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.