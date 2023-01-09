نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه إلى كينيا

وذكر إعلام مجلس السيادة - في بيان اليوم - أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة لكينيا، تأتي في إطار بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف إلى جانب مناقشة قضايا السلم والأمن في الإقليم في ظل رئاسة السودان للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد).