اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه إلى كينيا

الإثنين، 09 يناير 2023 11:16 ص
نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه إلى كينيا نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو
أ.ش.أ

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توجه نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم الاثنين، إلى نيروبي، في زيارة رسمية بدعوة من نائب رئيس جمهورية كينيا ريجاثي جاشجوا.

وذكر إعلام مجلس السيادة - في بيان اليوم - أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة لكينيا، تأتي في إطار بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف إلى جانب مناقشة قضايا السلم والأمن في الإقليم في ظل رئاسة السودان للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد).

 


السودان

كينيا

مجلس السيادة السودانى

نيروبي



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