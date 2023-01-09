موجز اقتصاد اليوم الإثنين 9-1-2023.. انتظام حركة الملاحة بقناة السويس

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 9-1-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها نجاح هيئة قناة السويس في تحريك السفينة جلوري " GLORY" والتي تعرضت لعطل فنى مفاجئ أثناء المرور بقناة السويس، بالإضافة إلى أخبار اقتصادية أخرى نعرضها فيما يلي:

أسامة ربيع: الملاحة بقناة السويس منتظمة وتعاملنا باحتراف مع عطل السفينة GLORY

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY فى الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال فى رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة، للكيلو 51 ترقيم القناة.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1790 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بمستهل تعاملات الأسبوع تراجعا محدودا بحوالي 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1790 جنيها ، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الارتفاع إلى مستويات 1871 دولار.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 27.40 للشراء و27.45 جنيها للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 27.45 جنيه للشراء 27.55 جنيه للبيع.

وزير قطاع الأعمال: نعمل على التوسع فى زراعة القمح وزيادة مساحته إلى 50% بتوشكى

تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مشروعات شركة جنوب الوادي للتنمية وزمام الأراضي التابع لها في منطقة توشكى التابعة لمحافظة أسوان.

صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.59% بختام تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.035 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 79.62 دولار لبرنت و74.08 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 79.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.08 دولار.