مكتبة الإسكندرية تنظم حفلا لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث ببيت السنارى

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغوري للتراث، حفلا فنيًا مجانيًا للجمهور، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهابي، وذلك يوم غدا الثلاثاء ، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، ويأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والايقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر أن فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث تأسست سنة 1971، بهدف الاهتمام بالموسيقى العربية وتراثها الغني والمنوع، وكذلك الاهتمام بها ثقافيًا وتربويًا واجتماعيًا، والتأكيد على اعتبارها جزءا من الثقافة، هذا بالإضافة إلى التعريف بدور الموسيقى العربية وانجازاتها ،الدخول إلى الحفل بأسبقية الحضور مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم من خلال بيت السناري، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "الصبر والبلاء والرضا عند علماء الصوفية"، للدكتورة ريم بسيوني، وذلك اليوم ، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.