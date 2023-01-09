مكاشفة وصدق فى حديث الرئيس السيسي على هامش مؤتمر تحالف العمل الأهلى..إنفوجراف

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين على أوضاع الدولة المصرية وعدم الالتفات للشائعات، قائلًا: "يا جماعة اسمعوا مننا مش علشان إحنا أصدق من غيرنا.. ولكن مدركين لحجم التحدي أكثر من غيرنا، والبيانات والحلول بتبقى مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين ليس مكروه ولا مرفوض ولكن بيعمل بلبلة ويزعج الناس".





يا جماعة اسمعوا مننا مش علشان إحنا أصدق من غيرنا لكن مدركين حجم التحدى أكتر من غيرنا

البيانات والحلول مطروحة والاجتهاد لا مكروه ولا مرفوض لكن بيعمل بلبلة ويزعج الناس

لو النهارده خوّفتكم النتيجة إيه؟ هل هيكون ده لمصلحتكم.. الحقيقة لأ

هل إحنا ما نقدرش كدولة وشعب نصمد قدّام أى تحدّى ولا إيه؟!

لو ظروف مصر صعبة هنتخلى عنها؟ أنا بكلمكم كلكم.. كل أهل مصر

هو إحنا دخلنا حروب ولّا دخلنا مغامرات وضيّعنا فيها أموال مصر؟

الحرب دى مش بتاعتنا والأزمة مش بتاعتنا لكن مصر بتدفع ثمن زى كل دول العالم