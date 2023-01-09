مصرع طالب جامعى على يد عاطل فى مشاجرة بينهما بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى طالب مصرعه في مشاجرة مع آخر، بعد إصابته في الرأس، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، وتوفي عقب نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ويجري نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن بكفر الشيخ، بورود إشارة من قسم أول كفر الشيخ، بنشوب مشاجرة بين طالب وآخر نتج عنها تعدى عاطل على الطالب وإصابته بالرأس وذلك عقب مشادة كلامية بينهما تطورت إلي مشاجرة، ليصاب الطالب بإصابات بالغة.

علي الفور إنتقل ضباط مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلي مستشفي كفر الشيخ العام، وموقع المشاجرة وتبين وفاة كرم محمد إبراهيم الشهاوي، 22 عام، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، ومقيم بقرية برمبال التابعة لمركز مطوبس، وذلك عقب مشاجرة بينه وبين آخر أمكن تحديده وضبطه حيث تبين أن القاتل “ ع . ع . ع . ع . ح” 23 عام، بدون عمل ومقيم بمركز الحامول، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

وبالفحص وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات الأولية، أكد صحة الواقعة، مؤكدًا أنه حدثت مشادة كلامية فيما بينهم، تطورت إلى مشاجرة وقام بالتعدي علي الطالب وأحدث به الإصابة الواردة عن طريق ضربة بعصا حديد، مقرًا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 274 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ، وجاري العرض علي جهات التحقيق، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.