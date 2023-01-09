مصرع شخص وإصابة زوجته فى حادث انهيار منزل بإحدى قرى نجع حمادى بقنا

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل قديم بقرية الشعانية بنجع حمادي، وأسفر الانهيار عن مصرع الجمال فوزي 45 عامًا، وإصابة زوجته سهير حسن جودة، 40 عامًا، وابنيهما أحمد وزياد. تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته وابنيهما، اليوم الإثنين، في حادث انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

وكانت لقيت فتاة مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم أثناء طهي الطعام، بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا.



تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع فتاة بعد إصابتها بحروق نتيجة طهي الطعام داخل المنزل، وبين أن الفتاة تدعى آيه أشرف، 20 عاما، من قرية جراجوس بقوص جنوب قنا، كانت تعد وجبة باذنجان للغداء واشتغلت النيران في وجهها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفى قوص المركزي، فيما يجرى تجهيز الأوراق اللازمة بالدفن بعد استخراج التصريح.