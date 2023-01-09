مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى القطامية

كتب عبد الرحمن سيد - أسماء شلبى

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى منطقة القطامية، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا من الخدمات الأمنية فى منطقة القطامية، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى وتم نقله الي المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.