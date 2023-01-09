مصرع شخص سقط من الطابق الخامس بعقار سكنى فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس لعقار سكنى بمنطقة البساتين، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة المختصة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من المستشفى العام في البساتين يفيد باستقبال شخص، مصاب بكسور ونزيف داخلى إثر سقوطه من علو، وتوفى فور وصوله إلى المستشفى.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين سقوط شخص 30 عاما من الطابق الخامس، وتوفى فى الحال ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.