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"مزارع وفرة" مبادرة التحالف الوطني لتوفير اللحوم والألبان للمحتاجين (فيديو)

الإثنين، 09 يناير 2023 10:57 م
"مزارع وفرة" مبادرة التحالف الوطني لتوفير اللحوم والألبان للمحتاجين (فيديو)
كتب:محمد السيد

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أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى مبادرة "مزارع وفرة" للإنتاج الحيوانى التى وصفت بأنها "ذراع الخير" لإنتاج الألبان واللحوم للمحتاجين، حيث كان بنك الطعام قد أنشأ مزارع وفرة للإنتاج الحيوانى التى بدأت بـ500 راس حلاب ووصلت إلى 1000 حلاب، ويصل عدد رؤوس التسمين فى المزرعة إلى 300 ألف رأس سنويا. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد شهد فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ووجه الشكر إلى نماذج مستفيدة من مبادرة "التمكين الاقتصادي" للتحالف الوطنى للعمل الأهلى الوطنى التنموى، قائلا: "لازم أشكركم وأحييكم.. ربنا يوفقكم.. وأنا سعيد.. إنتو نماذج ضمن عدد كبير من مصريات ومصريين شغالين فى إطار الاستفادة من مبادرة التمكين الاقتصادي".

 

 

 

 


التحالف الوطني للعمل الأهلي

مزارع وفرة للإنتاج الحيوانى

أنشطة التحالف الوطني



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